Volvo передала контроль над активами в России

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Завод Volvo Group в Калуге

Активы Volvo в России переданы российскому инвестору, сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге. В ведомстве добавили, что привлекут партнера на автозавод по производству грузовиков в Калуге.

Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску, — сообщили в ведомстве.

По данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур Volvo перешли под операционный контроль предпринимателя Игоря Кима. Сделка включает завод Volvo Trucks в Калуге, гендиректором которого, согласно данным реестра, стал партнер Кима по бизнесу и первый зампред правления принадлежащего ему «Экспобанка» Алексей Санников. Совладельцами по-прежнему числятся AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).

О планах продажи бизнеса Volvo в России стало известно прошлой осенью. Концерн прекратил выпуск грузовиков на калужском заводе в конце февраля 2022 года.