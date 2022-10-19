Автоконцерн Volvo допустил продажу бизнеса в России «Ведомости»: Volvo Group допустила полную или частичную продажу бизнеса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильный концерн Volvo Group, прекративший с конца февраля 2022 года выпуск грузовиков в РФ, допускает полную или частичную продажу бизнеса в стране, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В то же время он подчеркнул, что пока рано говорить о будущем российских производств.

В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников, — рассказал представитель компании.

При этом собеседник издания подчеркнул, что шведский концерн рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Так, по словам представителя автозавода на территории СНГ, Volvo прислала на рассмотрение предложение о приобретении всего своего бизнеса в РФ. Предполагается, что концерн выйдет на сделку до конца 2022 года или в первом квартале 2023 года.

Отметим, российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 тысяч единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах России.

Ранее представители российских автоконцернов и дилеры заявили, что опасаются банкротств из-за обязанности выплачивать крупные неустойки за задержку ремонта автомобилей. Сообщалось, что бизнес столкнулся с дефицитом комплектующих, вызванным санкциями и сбоями логистики.