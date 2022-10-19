Автомобильный концерн Volvo Group, прекративший с конца февраля 2022 года выпуск грузовиков в РФ, допускает полную или частичную продажу бизнеса в стране, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В то же время он подчеркнул, что пока рано говорить о будущем российских производств.

В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников, рассказал представитель компании.

При этом собеседник издания подчеркнул, что шведский концерн рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Так, по словам представителя автозавода на территории СНГ, Volvo прислала на рассмотрение предложение о приобретении всего своего бизнеса в РФ. Предполагается, что концерн выйдет на сделку до конца 2022 года или в первом квартале 2023 года.

Отметим, российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 тысяч единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах России.

Ранее представители российских автоконцернов и дилеры заявили, что опасаются банкротств из-за обязанности выплачивать крупные неустойки за задержку ремонта автомобилей. Сообщалось, что бизнес столкнулся с дефицитом комплектующих, вызванным санкциями и сбоями логистики.

 