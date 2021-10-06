Власти Москвы выделят бизнесу 500 млн рублей в виде субсидий и грантов

Московском бизнесу выделят ещё 500 млн рублей в виде грантов и субсидий из-за ситуации с коронавирусом. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, а также на покупку оборудования и многое другое. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал столичный мэр Сергей Собянин.

Одобрили московскому бизнесу ещё 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа, — написал градоначальник.

Собянин подчеркнул: в этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Среди их получателей, по словам мэра, есть как успешные предприятия, так и начинающие компании.

Ранее Собянин заявил, что экономические показатели в Москве восстановились до значений, предшествовавших пандемии коронавируса, и превысили уровень 2019 года. Он отметил, что в период пандемии продолжалось действие всех государственных программ, особую важность среди которых представляют социальные и инфраструктурные. По его словам, рост составил от 7% до 20% с лишним по различным направлениям.