Собянин рассказал Путину о восстановлении экономики Москвы
Сергей Попов
Сергей Попов
12:01, 11 сентября 2021
Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей СобянинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Экономические показатели в Москве восстановились до значений, предшествовавших пандемии коронавируса, и превысили уровень 2019 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в период пандемии продолжалось действие всех государственных программ, особую важность среди которых представляют социальные и инфраструктурные.
Благодаря этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причём так прилично достаточно, — заявил градоначальник.
По его словам, рост составил от 7% до 20% с лишним по различным направлениям. В частности, увеличились объёмы промышленности, строительства, инвестиций. В то же время значительно сократилась безработица, её показатели почти достигли докризисного уровня.
Глава государства, в свою очередь, отметил, что Москва — агломерация мирового масштаба, и положительно оценил показатели её развития.
Часто последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития, — сказал Путин.
Ранее Собянин высказался против объединения Москвы и Подмосковья. По его мнению, это сделает более сложным управление всем столичным регионом.