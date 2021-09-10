Собянин рассказал Путину о восстановлении экономики Москвы

Экономические показатели в Москве восстановились до значений, предшествовавших пандемии коронавируса, и превысили уровень 2019 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в период пандемии продолжалось действие всех государственных программ, особую важность среди которых представляют социальные и инфраструктурные.

Благодаря этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причём так прилично достаточно, — заявил градоначальник.

По его словам, рост составил от 7% до 20% с лишним по различным направлениям. В частности, увеличились объёмы промышленности, строительства, инвестиций. В то же время значительно сократилась безработица, её показатели почти достигли докризисного уровня.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что Москва — агломерация мирового масштаба, и положительно оценил показатели её развития.

Часто последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития, — сказал Путин.

Ранее Собянин высказался против объединения Москвы и Подмосковья. По его мнению, это сделает более сложным управление всем столичным регионом.