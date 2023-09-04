Владелец «Вкусно — и точка» заявил о планах McDonald's вернуться в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планировала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства, заявил владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор в интервью ТАСС. По его словам, соответствующая опция предусмотрена договором. В случае, если McDonald’s вернутся в Россию, они будут обязаны выкупить рестораны за деньги, вложенные Говором в развитие бизнеса. Также он станет первым претендентом на мастер-франчайзи.

Они (McDonald’s — NEWS.ru) не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится, — рассказал предприниматель.

В то же время бизнесмен отметил, что вероятность возвращения McDonald’s на российский рынок в прежнем формате мала. Это обусловлено тем, что в большинстве стран мира рестораны сети всегда работали по франшизе. Россия же была исключением из этого правила. Предполагается, что Говору будет выдано мастер-франчайзи, после чего он начнет работать по всей стране, а не только на территории Сибири.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова ранее заявила, что стоимость гамбургеров и пиццы в России может вырасти примерно на 4-8% этой осенью. При этом она подчеркнула, что рост цен на гамбургеры будет более сдержанным, так как стоимость говядины выросла не так сильно, как цена свинины или мяса птицы.