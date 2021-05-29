Вице-премьер предложил металлургам вернуть в бюджет 100 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/375b290a-c1e5-11eb-a56c-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

За прошлый год доходы металлургов в России выросли в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Мы видим, что в ковидный год доходы металлургов выросли в разы, это неплохо. Плохо то, что они все подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что металлурги нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособороназаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Я считаю, они должны вернуть эти деньги в виде налога, — заявил Белоусов.

Он отметил, что металлурги и сами понимают, что должны будут вернуть эти деньги.

У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это мы и сделаем, думаю, — добавил вице-премьер.

Ранее Минстрой и Минпромторг в поисках регулирования роста цен на металл предложили повысить налоги в металлургии. Это один из вариантов компенсировать изменение цен. Речь идёт о том, что если металлурги будут получать большую маржу за счёт роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем запланировано. Именно этими излишними налогами и предложено компенсировать изменение цен, которые будут заложены в бюджетные стройки.