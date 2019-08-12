Американская Verizon Communications намерена продать сервис микроблогов Tumblr корпорации Automattic.
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Как сообщают источники издания, Automattic заплатит за интернет-ресурс сравнительно небольшую сумму. Также на работу в корпорацию перейдут около 200 сотрудников Tumblr.
Ранее News.ru писал, что китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов. Общая сумма, которую запрашивает производитель, превышает $1 млрд.