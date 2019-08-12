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Американская Verizon Communications намерена продать сервис микроблогов Tumblr корпорации Automattic.

Согласно заявлению телекоммуникационной компании, договорённости по этому вопросу уже достигнуты, однако пока не получено разрешение регулирующих органов. Сумма сделки не уточняется.

По данным The Wall Street Journal , в 2013 Tumblr оценивался в $1 млрд, но позднее стоимость сервиса уменьшилась в несколько раз, так как он не смог обеспечить владельцев значительной прибылью.

Как сообщают источники издания, Automattic заплатит за интернет-ресурс сравнительно небольшую сумму. Также на работу в корпорацию перейдут около 200 сотрудников Tumblr.

Ранее News.ru писал, что китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов. Общая сумма, которую запрашивает производитель, превышает $1 млрд.