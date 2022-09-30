«Ведомости»: Apple и Google перевели российских сотрудников в другие страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские корпорации Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к компаниям. В частности, сотрудников переводят в Киргизию и в Объединенные Арабские Эмираты.

Большинство сотрудников из штата Apple в России переехали в Киргизию, откуда родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов. По словам собеседника издания, активная работа по подготовке к переезду началась еще весной, когда часть сотрудников уехала в Дубай и Лондон.

После начала спецоперации на Украине Google также перевез сотрудников своего регионального представительства из России, подтверждают источник в одном из профильных российских ведомств и собеседник, близкий к одной из IТ-компаний в России. По его информации, сотрудникам предлагали релоцироваться в Дубай, но многие не захотели переезжать туда из-за климата и дальности.

По словам экспертов, IT-компании активно релоцируют своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, так как эти страны комфортны с точки зрения распространения русского языка и стоимости переезда. Также возможен переезд в Сербию и Черногорию.

В марте издание Bloomberg сообщило, что Google негласно вывозить сотрудников московского офиса, которые выразили желание покинуть Россию. Тогда сообщалось, что в офисе в Москве работало 244 человека, их новое местоположение не разглашалось. Тогда же корпорация начала вывозить персонал с Украины.