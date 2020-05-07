В Жуковском хотят построить второй пассажирский терминал

https://static.news.ru/photo/5f4c02b0-9052-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство аэропорта Жуковский намерено построить второй пассажирский терминал, несмотря на ухудшение ситуации на авиарынке из-за пандемии коронавируса.

По словам совладельца и главы совета «Рампорт Аэро» (оператора аэропорта) Бориса Алёшина, предлагается начать строительство именно в период эпидемии. Сейчас ведутся переговоры с банком.

Обязательно нужны новые мощности. В 2022 году мы будем перевозить три млн пассажиров, это для нашего терминала многовато, — отметил он.

Алёшин уточнил, что площадь нового терминала составит примерно 30 тысяч кв.м. После завершения работ планируется модернизировать первый терминал.

Он добавил, что к 2025 году аэропорт может начать перевозить 6,5-7 млн пассажиров, а грузов — на уровне 95 тысяч тонн. Это, по его словам, даст «очень хороший бизнес» и необходимую капитализацию.

Ранее NEWS.ru писал, что калининградский аэропорт Храброво сообщил о появлении новых рейсов из Москвы. Воздушная гавань начала обслуживать рейсы авиакомпании «Якутия».