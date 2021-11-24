В росте цены на красную икру рыбопромышленники обвинили Японию

Вопрос роста цены на икру на внутреннем российском рынке связан в том числе из-за сложной ситуации с запасами сырья на рынке международном, в частности, в Японии, сообщил РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, неудачная прошлогодняя путина привела к значительному сокращению объём запасов переработанной икры в японских хранилищах, который к сентябрю оказался на 40% меньше, чем в 2020 году.

С учётом этой ситуации хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, который сейчас усилено пополняет запасы, — это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва «цепочек поставок», — пояснил Зверев.

В итоге российские предприниматели стали опасаться остановки поставок мороженного сырья, которое используется для производства готовой икры, и это также сказалось на повышение цен.

Ещё одним фактором, по словам главы организации, стал дефицит рефриджераторных контейнеров, что привело к повышению стоимости перевозок.

В целом транспортировка подорожала в четыре раза. Но главное — разрушена стабильность поставок, а рынок всегда реагирует на нестабильность ростом цен, — подчеркнул президент ВАРПЭ.

Но при учёте того, что процесс пополнения запасов икры в Японии идёт быстрыми темпами, в скором времени цены на внешнем рынке, в том числе и в России, должны стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что стоимость лососёвой икры в России повысилась на 30% в сравнении с прошлым годом. Цена килограмма продукта достигла 5000 рублей. Примечательно, что за 20 лет стоимость рыбного деликатеса возросла в 7,4 раза — в октябре 2000 года килограмм икры продавался за 675,2 рубля. В Росрыболовстве связывают рост цен с ажиотажем, в котором виноваты спекулянты.