Крупные международные компании всё чаще прибегают к сокращению издержек с помощью совместного использования техники, складов и оборудования. Переход на новую логистическую модель стал возможен благодаря сотрудничеству промышленности и цифровых технологий. Благодаря чему бизнес смог значительным образом сэкономить временные и денежные ресурсы, выяснял News.ru.

Модель sharing economy: от аренды бульдозеров — до поддонов

Данная экономическая концепция строится на совместном потреблении и позволяет взять технику, авто, помещения за небольшую плату на время вместо их приобретения в эксклюзивное пользование. Учитывая быстрое распространение мобильных приложений и социальных сетей, направление обещает стать весьма перспективным. По схожей модели работают сервисы по аренде жилья, а также популярный в крупных городах России каршеринг.

Согласно исследованию Frost & Sullivan, один из четырёх грузовиков на дорогах в США и Европе едут пустыми, а остальные загружены чуть более чем на 50%. По оценкам Chinese Industrial Securities Co., около 40% грузовиков на трассах Китая также едут без груза. По данным экспертов Координационного совета по логистике, грузовой транспорт Москвы эксплуатируется лишь на 25% от полезной вместимости и грузоподъёмности. Подобную ситуацию можно наблюдать не только в сфере автомобильных перевозок. Трудности оптимизации испытывает сфера складского хранения, планирования операций, обмена данными и другие.

Благодаря бизнес-модели для совместного использования предприниматели могут получать дополнительный доход, в частности, от аренды. Бульдозеры и экскаваторы обычно простаивают около 70% своего времени. Так, чтобы увеличить часы их работы, американский стартап Turo создал специальный сервис. Приложение может быть интересно и логистическим компаниям с автопарками небольших и средних автофургонов, бездействующих в выходные и нерабочие часы.

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Похожей дорогой идут американские Yard Club и MuniRent, создавшие приложение по аренде сложной спецтехники. Дело в том, что парк погрузчиков и другое сложное оборудование зачастую используется только в рабочее время. Поэтому их может взять на время строительная компания или местный муниципалитет. Sharing economy позволит снизить издержки и в нефтегазовом секторе. Комбинация маркетплейса и логистики позволяет эксплуатировать сложное буровое оборудование и спецтехнику совместно нескольким фирмам.

Ещё один пример — совместное складирование, которое позволяет существенно сэкономить поставщикам. Работая на одном таком объекте вместо двух или более в одном регионе, бизнес потребляет меньше ресурсов для удовлетворения спроса своих клиентов. Уже создано несколько цифровых платформ по обмену данными о свободных площадях, где клиенты платят только за занятое пространство. «Лишние» метры можно выставить на аренду для бизнеса поблизости. В частности, подобный подход успешно реализован американским стартапом Flexe. Компания разработала маркетплейс для сдачи свободного места на складах, который включает сеть из 370 помещений в 45 регионах и позволяет получить доступ к площадкам с более 400 тыс. паллет на территории США.

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Другой пример sharing economy в логистике — пулинг паллет. Речь идёт о системе оборота тары, в которой клиент берет её в пользование, а не покупает. Предприниматель размещает на ней товары и отправляет контрагенту. Всё, что происходит с тарой после отправки, — забота пулингового оператора. По данной модели работают уже многие российские компании. Технология позволяет рационально использовать ресурсы и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Новации уже затронули индустрию автомобильных перевозок, которая несёт серьёзные потери от простоя, пробок, неэффективного менеджмента. Многие стартапы по всему миру сосредоточены именно над решением этих проблем. В частности, это онлайн-биржи по подбору отправителей и перевозчиков для максимизации загрузки, оптимизации маршрута и ускорения доставки. Отслеживать местоположение товара можно с помощью GPS. Среди лидеров — платформы Saloodo! от DHL в Европе, Freightos, Convoy и Loadsmart в США и Huochebang (Truck Alliance) в Китае. Подобные платформы находят своих клиентов и среди авиа, ж/д- и морских перевозчиков.

Другой аспект совместного обмена данными — общее планирование запасов. Теперь ритейлер или дистрибьютор обмениваются информацией с поставщиком по вопросам уровня спроса, продаж или запасов на складах. Кроме того, поставщик в курсе планируемых промо-акций, распродаж, открытия новых точек и пр. Подобная технология взаимоотношений между участниками логистической цепи получила название VMI (Vendor-managed inventory). Широкое распространение получила и концепция CMI (Co-managed Inventory), отличительной особенностью которой стало право клиента на контроль объёмов поставки и их окончательное утверждение, поскольку он обладает более точной информацией о текущем уровне спроса на продукцию.

Совместное потребление в повседневной жизни

Подобная концепция может быть принята на вооружение и простыми людьми. В частности, голландский стартап Peerby выступает пионером в сфере прямого обмена вещами у людей по соседству. Согласно исследованиям компании, 80% вещей люди используют только один раз в месяц. Чтобы начать их совместную эксплуатацию, достаточно создать профиль с указанием вещей для дома, которые у них есть, из списка популярных предметов в приложении. Владельцы берут небольшую плату за аренду, часть которой идёт Peerby. Сегодня сервис насчитывает более 250 тыс. пользователей в крупных европейских и американских городах.

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Совместное владение товарами показывает, как меняется поведение потребителей. Они всё больше отдают предпочтение использованию над владением. Кроме того, логисты уже сегодня способны предоставлять услуги более высокого качества. Например, создать сеть курьеров по всему миру и построить склад, который можно эксплуатировать совместно. А контролировать ввоз, объёмы хранения и доставку предметов будут цифровые технологии. В ближайшей перспективе из отрасли могут уйти ряд проблем. Речь идёт об очередях в почтовых отделениях. Так, американский стартап Shyp предлагает загрузить фото предмета в приложение и в течение часа прибудет курьер, чтобы забрать и отправить его в пункт назначения.

Есть интересные проекты и в сфере экологии. В 2015 году в Копенгагене группа социальных инноваций Hitachi основала свою платформу City Data Exchange. В сочетании с технологическими решениями в сфере Интернета вещей она позволила повысить уровень общественной безопасности, снизить число ДТП и сделала более удобной парковку. Проект Hitachi предназначен для использования общих публичных и частных данных из различных источников, чтобы стимулировать инновации и улучшать качество жизни горожан, а также стимулировать деятельность компаний для достижения цели избавить Копенгаген от выбросов углерода к 2025 году.

В частности, перспективы совместного потребления будут обсуждаться на IV SCM Конгрессе руководителей и специалистов по логистике и цепям поставок, который пройдёт в Москве. На форуме организована отдельная сессия, посвящённая sharing economy. На мероприятии будут рассмотрены кейсы внедрения данной модели в российских бизнес-проектах.

Иностранный и российский бизнес уже начинают использовать данную модель. Это складские помещения, транспорт, планирование и доставка. Всё это помогает не только экономить ресурсы компании, но и повышать качество товаров. А увеличение числа владельцев смартфонов, цифровых платформ обещает sharing economy большое будущее.