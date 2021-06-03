В России появится ещё один лоукостер

https://static.news.ru/photo/53c23136-c45d-11eb-9641-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

В средней полосе России планируют создать ещё один лоукостер. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, передаёт РБК. В данный момент в РФ работает только один низкобюджетный авиаперевозчик — дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа».

Все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок. Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки, — сказал Савельев, выступая на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что формат лоукостеров во время пандемии «работает как рыба в воде».

О планах создать до 2022 года новый низкотарифный перевозчик Савельев уже говорил. Вместе с руководителем Росавиации Александром Нерадько он поручил российским авиакомпаниям подготовить соответствующие предложения.

Вместе с тем в ближайшее время появление таких компаний вряд ли возможно. Как пояснял Нерадько, чтобы инвесторы были заинтересованы в создании лоукостеров, для начала необходимо восстановить объём гражданских перевозок до уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса.