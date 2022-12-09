В России может вырасти стоимость шампуней и дезодорантов

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Минпромторг готов ввести пошлины на иностранные шампуни, дезодоранты, средства для волос, чистки зубов и другие товары, пишут «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. Речь идет о заградительных пошлинах в размере 35%. Отмечается, что такое решение может быть принято после того, как отечественные компании обратились к министерству с просьбой ввести заградительные пошлины на ряд зарубежных товаров. Российские производители уверены, что смогут удовлетворить спрос россиян и заменить иностранную продукцию.

Производители предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран. Если на часть продукции появится такая пошлина, то ее стоимость вырастет симметрично, — сказано в публикации.

В материале указано, что новая мера может коснуться брендов Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea и другие.

В России из-за снижения производства цитрусовых в Северном полушарии планируется увеличить поставки из других стран, например, ЮАР, ранее сообщила пресс-служба Минсельхоза. В пресс-релизе отмечается, что согласно ежегодному отчету Всемирной цитрусовой организации, производство в Северном полушарии упало в среднем на 13%. Пострадали, в том числе, основные поставщики мандаринов в Россию: Египет, Турция, Марокко, Тунис и другие. По сравнению с прошлым годом импорт мандаринов из ЮАР увеличился на 35%, а из Южной Кореи на 5%.