В России каждая десятая компания находится на грани закрытия

https://static.news.ru/photo/1fdcfe32-96a5-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От одного до трёх месяцев в действующем режиме ограничений смогут продержаться 51% компаний. При этом у 10% организаций ситуация уже находится на грани закрытия или окажется в таком положении, если карантин продлят больше, чем ещё на пару недель. Такие данные приводятся в опросе Ernst & Young, который был проведён с 24 по 30 апреля среди руководителей в более 230 компаний.

Другие 15% участников опроса утверждают, что запас прочности выдержит от трёх до шести месяцев. Проблем с выживанием во время пандемии COVID-19 не испытывают только 24% опрошенных бизнесменов. Как отметили исследователи, опрос был проведён среди крупных, средних и мелких предприятий.

Что касается среднего запаса прочности, то для МСП (малые и средние предприятия) и крупных частных компаний он составил не более двух месяцев. Так считают 47% и 39% руководителей соответственно. А 80% топ-менеджеров крупных организаций с государственным участием были не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению их деятельности.

Кризисные явления из-за ограничительных мер в связи с пандемией заметили в своих сферах 80% предпринимателей. 27% руководителей сообщили о снижении выручки более чем на 50%. Другие 25% заявили о снижении на 20-50%. Ещё 27% говорят о незначительном снижении выручки не более чем на 20%.

Отметили снижение выручки более чем на 30% оказалось больше всего представителей компаний из сфер автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики. Небольшая доля опрошенных (6%) отметила положительную динамику выручки. Данные респонденты представляют в основном сектора производства товаров повседневного спроса, розничной торговли, информационно-коммуникационных технологий, — цитирует «Интерфакс» EY.

По данным исследователей, меньше всех пострадали от кризиса предприятия химической промышленности, предприятия в медицинской сфере и производители товаров повседневного спроса.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство в качестве мер поддержки подготовило поправки для поддержки самозанятых.