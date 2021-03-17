В банке оправдались за приём на работу Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/1d0b7e2e-872f-11eb-8233-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

В Альфа-Банке признали, что новость о приёме на работу популярного рэпера Моргенштерна расколола общество. Однако, несмотря на множество негативных отзывов, сотрудничество с ним решено было продолжить. Моргенштерн уже снялся в рекламном видеоролике Альфа-банка, однако комментарии к нему на Youtube были оперативно отключены.

Новость вызвала раскол в обществе. Чтобы снизить негатив, решено с понедельника, 22 марта 2021 года, распространить на всех федеральных ТВ-каналах и в сети Интернет видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами, — цитирует Lenta.ru заявление пресс-службы банка.

На сайте Vc.ru, где обсуждалось новое лицо кредитной организации, представитель банка сообщил, что выбор рэпера был обусловлен продвижением в конкретной аудитории. При этом большая часть комментариев носила негативный характер, а ответы Альфа-Банка были заминусованы.

Как писал NEWS.ru, Алишер Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которую кредитная организация придумала специально для него. Скандальный артист будет директором по работе с молодёжью. По словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексея Гиязова, «Алишер настроен на серьёзную работу». Перед рэпером поставили конкретную цель, поделился подробностями представитель пресс-службы. Моргенштерн должен привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тыс. новых пользователей. Гиязов, однако, назвал Моргенштерна «самым неоднозначным маркетологом» страны, но вместе с тем и самым креативным.