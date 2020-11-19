Упразднение Россвязи и Роспечати подтвердили в правительстве РФ

https://static.news.ru/photo/e56f5ec6-2af0-11eb-822b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ликвидация Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) является частью плана по оптимизации системы государственного управления. Функции упраздняемых ведомств перейдут Минцифры.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве. Агентство отмечает, что получить комментарий в пресс-службе правительства не получилось. Трёхмесячная реформа системы госуправления должна начаться 1 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о возможном упразднении Россвязи и Роспечати стало известно 17 ноября. Об этом тогда рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что вопрос о структурах был поднят после того, как стало понятно, что не удалась попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства — службы — агентства.