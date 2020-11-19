Упразднение Россвязи и Роспечати подтвердили в правительстве РФ

Ликвидация Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) является частью плана по оптимизации системы государственного управления. Функции упраздняемых ведомств перейдут Минцифры.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что о возможном упразднении Россвязи и Роспечати стало известно 17 ноября. Об этом тогда рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что вопрос о структурах был поднят после того, как стало понятно, что не удалась попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства — службы — агентства.