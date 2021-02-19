Twitter-фактор: как обратить внимание на свой бизнес

Вот уже несколько лет социальные сети выступают в роли мощного экономического инструмента, способного выстраивать судьбы компаний. Одного только поста в Twitter бывает достаточно, чтобы взбудоражить всю фондовую биржу. И пока одни в этом видят лишь чудо, другие — возможность. Насколько российский рынок зависит от мнений экспертов и как компаниям обратить на себя их внимание — в материале NEWS.ru.

Как ни крути, привлечь внимание биржевых авторитетов компанией-пустышкой не получится. Её продукт как минимум должен выделяться на фоне конкурентов, а желательно и вовсе быть инновационным в своей сфере. Требование непростое, но иначе в рыночной среде выжить практически невозможно.

Но важно понимать, что сама по себе медийная личность без некоторой реальной базы вряд ли способна создать историю успеха на фондовом рынке.

Без основы может и получится создать на какое-то время ажиотаж вокруг компании, по потом это всё уйдёт в пустоту. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

По его словам, в российском интернет-сегменте нет фигуры масштабов того же Илона Маска, но ради потенциального продвижения всё же стоит обратить внимание на Telegram-каналы, которые ведут участники фондового рынка.

Telegram может рассматриваться как пиар-площадка. В Telegram присутствует довольно много достаточно влиятельных участников фондового рынка с большой аудиторией подписчиков. Если вовлечь их, это может повлиять на рынок, — добавил Колганов.

Однако мнение подобных экспертов нельзя назвать непредвзятым — всё же они как участники фондовой биржи преследуют свои экономические интересы. Поэтому по-настоящему ценными окажутся слова независимых специалистов, условных учёных, внимание которых привлечёт техническая составляющая продукта, а не возможная капитализация компании.

Владимир Песня/РИА Новости

Это могли бы быть учёные с реальными техническими проектами, которые высказывались бы не только касаемо своей узкой области, но и, например, проектов «Роснано». Говорили бы, что будет работать, а что нет, рассказал, со своей стороны, экономист Василий Колташов.

Вот только не каждый учёный ум способен создать резонанс в медиапространстве — его экспертизу ещё нужно донести до теоретических акционеров. Если интерес фирмы именно в повышении капитализации, в эту пиар-цепочку целесообразно будет включить ранее упомянутых авторитетов фондового рынка. Они уже, основываясь на мнении технически подкованного специалиста, выдадут аналитику в личном Telegram-канале.

Российский фондовый рынок не подвержен столь огромному влиянию публичных высказываний, как в США. Он не пестрит историями ошеломительных взлётов неизвестных компаний от одного лишь экспертного мнения. Однако и непоколебимым его не назовёшь — весомая медиаперсона всё же способна навести шум на бирже, остаётся только привлечь её внимание. А без инновационного продукта сделать это уж точно не получится. Главное, помнить — шум уляжется и случится неизбежный откат, если грамотно не воспользоваться ситуацией.