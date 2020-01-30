Российские туроператоры потеряют 500-700 миллионов рублей, если продажи туров в страдающий от коронавируса Китай не возобновятся до марта.
Федеральное агентство по туризму подсчитало, что в первом полугодии 2020 года россияне забронировали или оплатили около 30-32 тысяч туров в КНР.
Что касается выездного туризма. Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери оценочно составят примерно 500-700 миллионов рублей, — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в комментарии ТАСС.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии в Россию. Численность заболевших 30 января приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.
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