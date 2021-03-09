Трубная металлургическая компания купит ЧТПЗ за 84 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/dd63b7f0-8107-11eb-b8ef-96000091f725_660.jpg Фото: tmk-group.ru

Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупит 86,54% ЧТПЗ, принадлежащие Андрею Комарову. Это является крупнейшей сделкой на трубном рынке за последние годы.

ТМК Дмитрия Пумпянского приобретает 86,54% ЧТПЗ у бенефициара группы Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей. При этом вся группа ЧТПЗ оценивается в 97,3 млрд рублей, что выше рыночной капитализации на МосБирже на начало торгового дня 9 марта. В совместном заявлении стороны отметили, что необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы, уже получены, передаёт «Коммерсант».

На фоне информации о сделке акции ЧТПЗ подорожали на 16% — примерно до 305 рублей за бумагу.

Приобретённая компания — признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность РФ и решение стратегических задач по импортозамещению,— приводятся в сообщении ТМК слова основного владельца компании Дмитрия Пумпянского.

По его словам, с учётом новых мощностей получится полностью удовлетворить потребности нефтегазовых компаний России в высокотехнологичных продуктах.

Комаров подчеркнул, что удовлетворён заключённой сделкой.

Консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией <...>, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперёд, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, — отметил он.

Ранее стало известно, что Трубная металлургическая компания (ТМК) сохраняет планы на IPO американского дивизиона. Об этом заявил замглавы компании по стратегии и развитию Владимир Шматович. Он отметил, что ТМК планирует первичное размещение акций (IPO) американского дивизиона — IPSCO. В компании видят существование определённого потенциала развития на фоне неприсоединения США к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. В рамках Дня инвестора Шматович заявил, что ситуация зависит от рынка, но всё развивается по графику, писал NEWS.ru.