Требования по льготными кредитам смягчили для сельхозэкспортёров

https://static.news.ru/photo/464d6432-96c1-11ea-a910-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, смогут продолжить пользоваться льготными кредитами даже в случае невыполнения обязательств по экспорту продукции за 2020 год.

Если агрофирма не достигает зафиксированных в соглашении показателей, банк пересматривает ставку по кредиту с льготной на коммерческую. Благодаря изменению механизма госсубсидирования это правило будет приостановлено на 2020 год, — говорится в пояснении к постановлению.

Подчёркивается также, что эта мера поддержки направлена на сельхозпроизводителей, терпящих убытки в условиях пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что уже в ближайшее время может значительно снизиться выручка предприятий МСП, специализирующихся на овощеводстве, картофелеводстве, производстве молочной и мясной продукции.

Депутат предложил освободить малых предпринимателей от страховых взносов и отчислений на своих работников до конца года при условии сохранения заработной платы и количества персонала либо вдвое снизить общий процент отчислений в фонды для сельхозпредприятий. Также он предложил продлить для них сроки выплаты основного долга по краткосрочным кредитам, снизить тариф на электроэнергию и организовать реализацию их продукции через интернет-магазины и интернет-интеграторы.