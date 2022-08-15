Стало известно, за счет чего падает производство нефти в России «Коммерсант»: производство нефти в России падает за счет «Газпрома» и небольших компаний

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После нескольких месяцев восстановления в первые недели августа добыча нефти в России упала на 3%, пишет «Коммерсант». При этом крупные нефтяники должны увеличивать производство в рамках сделки ОПЕК+ и сохранять добычу на стабильном уровне. Основной вклад в падение внесли небольшие нефтяные компании, а также структуры «Газпрома».

Добыча конденсата «Газпромом» снижается в последние месяцы на фоне сокращения добычи газа и в августе могла упасть еще сильнее на фоне снижения экспорта в Европу и уменьшения темпов закачки в российские ПХГ. Правительство рассчитывало, что Россия летом увеличит добычу нефти в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, однако пока этого не произошло.

Глава ассоциации «Ассонефть» Елена Корзун рассказала, что последствия роста НДПИ в марте из-за девальвации рубля и увеличения цен на нефть для малых нефтяников были катастрофическими. Так, многие компании весной полностью прекратили бурение и капремонт скважин, что вылилось в падение добычи и полную остановку производства спустя несколько месяцев. Кроме того, малым нефтяникам сложно получать доступ к НПЗ крупных нефтекомпаний, и они заинтересованы в загрузке заводов собственным сырьем, что тоже угрожает снижением производства.

Как отмечает представитель компании Kept Максим Малков, в условиях сокращающегося импорта со стороны других стран и недостаточного спроса потребителей крупные нефтяники вытесняют поставки небольших добывающих компаний благодаря большим объемам и конкурентным ценам. Это способствует сокращению добычи нефти небольшими нефтекомпаниями.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза после введения эмбарго нарастили закупки нефти у России. Италия в июне к маю увеличила импорт российской нефти на 20%. Импорт нефтепродуктов из России также вырос в июне на 9,7% по сравнению с маем и достиг 2,65 млн тонн. Совокупный импорт российской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС в июне увеличился на 2,7% к маю в натуральном выражении.