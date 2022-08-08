Стало известно, когда Siemens Energy окончательно покинет Россию Siemens Energy покинет Россию к концу 2022 года после реструктуризации бизнеса

Фото: Miguel A. Paez/dpa/Global Look Press

Siemens Energy окончательно покинет Россию к концу 2022 года после реструктуризации бизнеса, передает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за III квартал 2022 финансового года (апрель — июнь). Сообщается, что уже предприняты конкретные шаги по реструктуризации активов, однако какие именно, не раскрывается. Также в документе указано, что Siemens Energy потеряет порядка €400 млн выручки от операций, связанных с РФ.

Санкции Евросоюза после 10 июля стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в России и не оправдывают продолжение работы в стране, — сказано в отчете.

Siemens Energy была основана в 2020 году (в конце 2021 года Siemens была крупнейшим ее акционером с долей 35%). В России компания является одним из основных поставщиков энергетического оборудования.

Накануне замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал детским садом поведение Siemens Energy относительно ситуации с турбиной для «Северного потока». Такой ответ он дал на обвинения в адрес «Газпрома», что компания сама придумывает поводы, по которым двигатель не может быть принят. По его словам, газовый кризис искусственно затягивается немецкой энергетической компанией.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что антироссийские санкции мешают получить отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток». Отмечалось, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» в рабочем состоянии есть лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов, мощность которого позволяет передавать не более 33 млн кубометров в сутки. Из-за этого пришлось значительно сократить поставки топлива в Европу.