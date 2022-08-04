«Газпром» рассказал, что мешает компании получить газовую турбину Siemens «Газпром»: антироссийские санкции мешают получить турбину Siemens для «Северного потока»

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Антироссийские санкции мешают получить и отремонтировать турбину Siemens для газопровода «Северный поток», сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале. Российская компания отметила, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» в рабочем состоянии есть лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов, мощность которого позволяет передавать не более 33 млн кубометров в сутки. Из-за этого пришлось значительно сократить газовые поставки в Европу.

Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток», — сообщает компания.

Представители «Газпрома» уточнили, что руководство фирмы заключило контракт с британской Industrial Turbine Company Limited (входит в Siemens Energy) на ремонт двигателей на заводе в Канаде. Контрактные условия предполагают, что срок сдачи турбины был назначен на май этого года, однако из-за канадских санкций и без одобрения «Газпрома» двигатель отправили в Германию.

Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту, — говорится в заявлении «Газпрома».

Как сообщает компания, если власти ФРГ дадут добро на транспортировку двигателя в РФ, то существует риск, что Оттава будет вынуждена признать факт нарушения санкций со стороны Берлина. По этой причине канадские власти могут отозвать разрешение и признать невозможность ремонта на территории Канады других двигателей КС «Портовая».

Аналогичные риски сохраняются в отношении подлежащих капитальному ремонту двигателей № 072, № 074 и № 121, — сообщает «Газпром».

Ранее стало известно, что «Газпром» уже в течение нескольких недель продолжает сжигать газ вблизи российско-финской границы недалеко от компрессорной станции «Портовая». По данным NASA и очевидцев, пламя на станции вспыхивает ежедневно, начиная с 17 июня.