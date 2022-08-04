«Детский сад»: в России ответили на обвинения Siemens по «Северному потоку» Замглавы ФНЭБ Гривач: обвинения Siemens из-за турбины для «СП» — это «детский сад»

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Поведение Siemens Energy относительно ситуации с турбиной для «Северного потока» — это «детский сад», заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Такой ответ он дал на обвинения в адрес компании «Газпром» в том, что она сама придумывает поводы, по которым турбина не может быть принята. По его словам, газовый кризис искусственно затягивается немецкой энергетической компанией, пишет Lenta.ru.

Со стороны Siemens это какой-то детский сад. Разговор по схеме «дурак — сам дурак», — прокомментировал специалист.

Гривач убежден, что кризис создан санкциями и пренебрежением контрактными обязательствами со стороны группы компаний Siemens. Обстановка накаляется в том числе из-за того, что в компании не хотят предоставлять документы, которые требует российская сторона, заключил эксперт в области энергетики.

Представитель Siemens Energy ранее заявил, что никаких препятствий для установки турбины для «Северного потока» нет. Он объяснил, что никаких санкций со стороны ЕС в отношении турбины нет, Россия сама регулярно выдумывает новые причины, по которым ее нельзя принять. Спикер добавил, что если бы Россия этого хотела, то турбина уже была бы установлена.