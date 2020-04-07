Совладелец Шереметьево спрогнозировал сроки возобновления полётов за рубеж

https://static.news.ru/photo/731eab7a-78c5-11ea-badd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международные авиарейсы из Шереметьево могут возобновиться в июле, а восстановление пассажиропотока в полном объёме возможно к концу 2020 года. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

Он пояснил, что названные сроки являются оптимистичным сценарием. Однако есть ещё и пессимистичный, согласно которому воздушная гавань выйдет на уровень перевозки пассажиров 2019 года только в середине 2021-го.

По словам Пономаренко, более точно предсказать сроки восстановления объёма пассажирских перевозок сложно. Они зависят от многих факторов. В частности, от открытия границ, восстановления экономической активности и покупательской способности россиян.

Бизнесмен добавил, что пессимистичный сценарий предполагает частичное сокращение персонала аэропорта. Пока же руководство принимает меры по оптимизации деятельности воздушной гавани и приостанавливает инвестиционные проекты.

В течение апреля-мая мы будем наблюдать за тем, как Европа будет выходить из кризиса, и в зависимости от этого корректировать наши сценарии, — сказал Пономаренко в интервью Forbes.

Ранее NEWS.ru писал, что в Шереметьево приостановлена работа терминалов C, E и D. Прибывающие пассажиры обслуживаются в терминале F. Те, кто прилетает из-за рубежа, проходят тройной медицинский контроль.