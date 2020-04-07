Состояние российских миллиардеров за год выросло на $6 млрд

Владимир Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в $19,7 млрд. В 2019-м первое место занял председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Сейчас он занимает третью строчку с $17,1 млрд.
Вторым идёт владелец НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд),
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина стала богатейшей женщиной России по версии Forbes, потеснив владелицу компании Wildberries Татьяну Бакальчук.
Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд, оно практически не изменилось, поскольку её активы находятся за пределами России.
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