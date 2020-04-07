Состояние российских миллиардеров за год выросло на $6 млрд

https://static.news.ru/photo/7e2dab44-78cd-11ea-9f49-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Владимир Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в $19,7 млрд. В 2019-м первое место занял председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Сейчас он занимает третью строчку с $17,1 млрд.

Вторым идёт владелец НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд), пишет издание. Отечественные богачи заметно «обеднели». В 2020-м среди бизнесменов не нашлось обладателей активов в $20 млрд и больше. В 2019-м их насчитывалось пятеро. Но среди попавших в рейтинг есть и те, кто увеличил капиталы: суммарное состояние российских миллиардеров выросло с $386,3 млрд до $392,3 млрд — на $6 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина стала богатейшей женщиной России по версии Forbes, потеснив владелицу компании Wildberries Татьяну Бакальчук.

Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд, оно практически не изменилось, поскольку её активы находятся за пределами России.