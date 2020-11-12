Собянин назвал ограничения по ночной работе кафе важным компромиссом

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Введённые московскими властями ограничения на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время — это компромисс, который должен в дальнейшем уберечь отрасль от полного локдауна, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог, другой режим работы. По сути, мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесём громадный для них ущерб. <...> Поэтому такое решение принято, оно компромиссное, — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас кафе и рестораны продолжают работу в качестве заведений общепита, а не как развлекательные ночные заведения.

Как сообщал NEWS.ru, власти Москвы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.