Швейцарская Sulzer уйдет из России Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer заявил о закрытии бизнеса в России

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Совет директоров концерна — производителя оборудования для гидротехники Sulzer объявил о выходе с российского рынка и продаже активов, сообщается на сайте компании. Ранее в холдинге уже заявляли о значительном сокращении деловой активности на территории РФ.

Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного рассмотрения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон, — сказано в сообщении.

В компании также заявили о готовности поддерживать своих сотрудников в России на протяжении всего процесса выхода из страны.

Накануне решение выйти из российского бизнеса приняло руководство ключевого акционера Avito — Prosus. Сейчас компания занимается поиском подходящего покупателя пакета ценных бумаг.

Также о продаже банковских активов и дочерних компаний в России заявил чешский холдинг PPF Group и принадлежащий ему банк Home Credit. Кроме того, сделка предусматривает продажу казахстанского ООО «Хоум кредит энд финанс банк» акционерам PPF и Home Credit.