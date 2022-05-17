Банк Home Credit продаст бизнес в России Банк Home Credit и владеющая им PPF Group продадут активы в России группе инвесторов

Фото Илья Питалев/РИА Новости

Чешский холдинг PPF Group и принадлежащий ему банк Home Credit заявили о продаже банковских активов и дочерних компаний в России группе инвесторов под руководством Ивана Тырышкина, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение финансовой организации. Также сделка предусматривает продажу казахстанского ООО «Хоум кредит энд финанс банк» акционерам PPF и Home Credit.

Группа PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, — сказано в сообщении.

Ранее финский производитель продуктов питания Raisio передал свой сегмент в РФ российской компании Copacker Agro. Соглашение между продавцом и покупателем было подписано 29 апреля. Стоимость сделки составила €1,5 млн. При этом указано, что из-за продажи бизнеса в России Raisio потерпит убытки в €3,6 млн.