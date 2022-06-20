Самый известный бургер «Макдоналдса» вернется в меню «Вкусно — и точка» Бургер «Биг тейсти» вернется в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Самый известный бургер «Макдоналдса» «Биг тейсти» появится в российских ресторанах «Вкусно — и точка» под новым названием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Также в меню могут вернуться обновленные бигмак и мороженое «Макфлури». Отмечается, что «Биг тейсти» останется прежним, а рецептуру бигмака и мороженого придется поменять.

Вопрос с возвращением «Биг тейсти» решен, со схожей рецептурой, но под новым названием. <...> бигмак и «Макфлури» тоже могут вернуться, но, возможно, придется изменить рецепт. Пока их возвращение только обсуждается, — рассказал источник.

После ухода «Макдоналдса» из России бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Меню после ребрендинга осталось привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменилась форма сотрудников.

Предполагалось, что любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — бигмак и «Биг тейсти» исчезнут. 12 июня в Москве открылся первый ресторан «Вкусно — и точка».