https://static.news.ru/photo/76db33f0-46a7-11ea-bcfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Billy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из крупнейших в мире производителей алюминия, холдинг РУСАЛ решил приостановить работу своего предприятия в южноамериканской Гайане (Bauxite Company of Guyana Inc.) и законсервировать его в связи с продолжающимися там беспорядками. Сотрудники-экспаты в целях безопасности были эвакуированы.

В связи с продолжающимися беспорядками, отразившимися на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти не видим возможности для продолжения бизнеса в Гайане, — говорится в сообщении холдинга.

В числе противоправных действий указываются поджоги опор линий электропередач и другого имущества компании, а также перекрытия реки. В РУСАЛе заверили, что приостановка BCGI не скажется на показателях компании в целом.

Как писал NEWS.ru, Russian Mining Company (RMC) начнёт майнить криптовалюту в закрытом из-за санкций против компаний Олега Дерипаски Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, при участии которого была создана RMC. Завод принадлежит РУСАЛу и был закрыт в августе 2018 года. Причиной стали ограничительные меры США и запрет на поставку продукции в Штаты. По словам представителя РУСАЛа, RMC арендует помещения на территории предприятия.