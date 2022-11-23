Россиян предупредили о проблемах с новогодними елями из-за санкций

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Поставки импортных новогодних елок в Россию из-за санкций и трудностей с логистикой заметно усложнились, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга и нескольких продавцов. В результате елок будет меньше, чем обычно, к тому же они окажутся дороже.

Как рассказал директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев, рождественские елки, которые традиционно завозились в Россию из стран Европы, в этом году попали под санкции, и их из-за рубежа везут частные дилеры. По его оценке, объемы поставок елок из-за рубежа в этом году будут меньше, чем в прошлом, также может возникнуть дефицит товара до конца сезона. Другой источник не исключает, что импортные живые елки в этом году могут подорожать на 70%.

В Рослесинфорге напомнили, что импортные елки и раньше стоили в три-четыре раза дороже отечественных, а при завозе через дружественные страны вырастут в цене на 5–30%. Также в ведомстве напомнили, что в последние годы набирает силу тренд отказа от живых елей в пользу искусственных, с поставками которых проблем не ожидается. В онлайн-магазине «ЖиваяЕлка.рф» также считают, что дефицит импортных деревьев будет незначительным, так как сокращение предложения будет сбалансировано снижением спроса.

Ранее эколог Ирина Лебедева заявила, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Кроме того, покупка елок из специальных питомников, где их выращивают специально для Нового года, не наносит вреда лесу. После Нового года специалист порекомендовала сдать елку в специальный пункт приема, откуда их отправят на переработку.