Российские руководители стремятся не прибегать к сокращению персонала

Руководители компаний в России воспринимают сокращение сотрудников, как последнюю меру сохранения бизнеса на фоне кризиса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также непопулярными оказались метод отправки персонала в неоплачиваемый отпуск и реструктуризация кредитов.
Самыми непопулярными мерами, которые компании рассчитывают применять в самую последнюю очередь, стали сокращение персонала, отправка персонала в неоплачиваемый отпуск и реструктуризация кредитов, — приводит сообщение исследования «Как COVID—19 меняет российский бизнес?» РИА Новости.
Российские руководители посчитали наиболее эффективным снизить операционные затраты, отложить или снизить аренду, изменить условия договоров с поставщиками, а также сократить рабочую неделю сотрудникам компании.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей. Господдержка коснётся компаний, которые пострадали от последствий распространения коронавируса.