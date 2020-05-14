Бизнес

Российские руководители стремятся не прибегать к сокращению персонала

02:44, 15 мая 2020
Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Руководители компаний в России воспринимают сокращение сотрудников, как последнюю меру сохранения бизнеса на фоне кризиса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также непопулярными оказались метод отправки персонала в неоплачиваемый отпуск и реструктуризация кредитов.

Самыми непопулярными мерами, которые компании рассчитывают применять в самую последнюю очередь, стали сокращение персонала, отправка персонала в неоплачиваемый отпуск и реструктуризация кредитов, — приводит сообщение исследования «Как COVID—19 меняет российский бизнес?» РИА Новости.

Российские руководители посчитали наиболее эффективным снизить операционные затраты, отложить или снизить аренду, изменить условия договоров с поставщиками, а также сократить рабочую неделю сотрудникам компании.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей. Господдержка коснётся компаний, которые пострадали от последствий распространения коронавируса.

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