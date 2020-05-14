Российские руководители стремятся не прибегать к сокращению персонала

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Цена, по которой в вестибюлях московской подземки продаются маски и перчатки, ниже средней по рынку примерно на 10%, сообщила замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

Темникова сообщила, что в московских супермаркетах и аптеках маски можно купить за 30-53 руб, тогда как московское метро заключило контракт с ООО «КИТ», производящим средства индивидуальной защиты, и продаёт маски...