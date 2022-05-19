Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций РБК: российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций

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Из-за прекращения импорта из Европы переработчики текстиля в России остались почти без сырья. Теперь в стране необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз, пишет РБК. Это возможно сделать за счет масштабной системы сбора старой одежды, аналогичной системе сбора макулатуры.

Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, сообщил гендиректор компании по переработке текстиля «Лаут Ресайклинг» Евгений Садовский. После приостановки деятельности в России шведской сети H&M, в магазинах которой собирали старую одежду, с рынка ушло ещё 12% сырья. Пока дефицит восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое.

Как отмечает глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, ежегодно в России образуется 962 тысячи тонн текстильных отходов, которые в основном оказываются на свалке из-за отсутствия в стране налаженного сбора и переработки текстиля. Поэтому фирмам было выгоднее закупать вторичный текстиль за границей, однако после запрета проезда российского и белорусского автотранспорта по территории Евросоюза завоз импортного сырья был остановлен.

Отмечается, что сейчас в России работают 13 компаний, которые способны переработать более 25 тысяч тонн текстиля в год: реформа механизма расширенной ответственности производителя позволит увеличить эти объемы до 100 тысяч тонн в год. Однако на запуск системы с учетом мер господдержки может уйти до двух лет, а на то, чтобы приучить людей сдавать одежду, а не выбрасывать её, также понадобится немало времени.

Ранее бизнесмен и основатель бренда STAYHIGH Денис Мудровкин рассказал, что с введением санкций российская текстильная промышленность столкнулась с невиданными проблемами, включая сбои поставок, резкий скачок цен, задержку продукции на таможне и финансовую неопределенность. На фоне ухода иностранных производителей из РФ продажи отечественного товара выросли, но увеличение спроса спровоцировало новые сложности, включая резкий скачок спроса и необходимость привлечения новых оборотных средств и квалифицированных кадров, способных работать над производством одежды, добавил он.