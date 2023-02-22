СТМ покоряют сердца покупателей: ритейлер подвел результаты за 2022 год

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятерочка» подвела результаты работы по развитию собственных торговых марок в 2022 году. Доля СТМ в розничном товарообороте сети выросла с 22,4% в 2021 году до 24,1% по итогам 2022 года.

Кроме того, в середине весны прошлого года была зафиксирована максимальная доля СТМ: собственные марки обеспечили 25,1% оборота. Отмечается, что у гостей магазинов особой популярность пользуются мясные консервы (рост сопоставимых продаж на 157% по сравнению с 2021 годом), готовые блюда и чипсы (+119%), кофе, какао, шоколад (+113%) и детские средства гигиены (+111%).

Среди оливковых масел безусловным лидером в 2022 году стал бренд Global Village, знание о котором превышает показатели брендовой продукции на 13 п.п. При этом масло СТМ попадает в каждый 6-й чек, в то время как брендовый аналог – только в каждый 16-й, отметили в компании. В каждый второй чек гостей торговой сети попадают овощные консервы Global Village: это практически в четыре раза чаще аналогов крупного транснационального бренда.

Отмечается, что повышению доли собственных марок в РТО способствовали такие факторы, как постоянная работа над качеством товаров, запуск более 250 новинок во всех категориях СТМ (Milla Vanilla, Kirton, Линкор, Code D'or, Captain Wolf, Black Flag и др) и активное продвижение продукции. На сегодняшний день в торговой сети представлены более 50 различных собственных марок во всех ценовых сегментах.

Также в 2022 году торговая сеть впервые запустила федеральную кампанию в поддержку СТМ на телевидении, основная задача которой – повысить доверие покупателей к продукции. Например, для продвижения бренда сыров Liebendorf были выпущены ролики с Ольгой Медынич, снятые с использованием технологии deepfake. Кроме того, компания провела редизайн бренда Fish House и продолжила расширение ассортимента товаров собственных торговых марок в различных категориях, что стало дополнительным фактором роста в таких категориях, как готовая еда, детские средства, расширению и укреплению ассортимента кофе.

Качество продукции СТМ «Пятёрочки» подтверждается и официальными результатами отраслевых конкурсов. Так, в конкурсе «Гарантия Качества 2022» собственные торговые марки сети были удостоены 113 наград, включая 66 золотых медалей и 5 «мясных оскаров». Данный показатель является самым высоким среди всех торговых сетей.