России предрекли снижение качества фермерской продукции

https://static.news.ru/photo/c01cca4c-a89f-11ea-801d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество сельскохозяйственной продукции, производимой российскими фермерами, может снизиться из-за последствий пандемии коронавируса. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

По его словам, аграрии будут вынуждены снижать затраты, чтобы выдержать конкуренцию с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.

Фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, самозанятые и другие представители малого и среднего бизнеса просто не могут соревноваться с крупными перерабатывающими предприятиями по отпускной цене своей продукции и в силу этого не могут встать на полку крупных федеральных сетей. У них остается только один путь — снижение затрат, ручного труда, правильных ингредиентов, — цитирует Катырина ТАСС.

До половины средних и малых предприятий, занятых в продовольственной отрасти, «могут не пережить пандемию», отметил глава ТПП со ссылкой на оценки экспертов и участников отрасти.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков спрогнозировал изменение модели потребления после пандемии коронавируса. По его словам, при покупках в магазинах основным для россиян станет фактор цены. Уже сейчас заметен постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промоактивностей, отметил эксперт.