Аналитик рассказал, как в РФ изменится модель потребления после пандемии

Рынок России получит новую модель потребления после пандемии коронавируса. При покупках в магазинах основным для россиян станет фактор цены.
Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков,
Спрос на категорию «фреш» сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось. Люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах, — отметил Федяков.
Многие россияне по-прежнему будут отдавать предпочтение здоровому питанию, но их выбор трансформируется.
Если до этого тренд на здоровое питание больше ассоциировался с продукцией «фреш», с крафтовой продукцией, сейчас он будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства, которая позиционирует себя, как здоровая. Зачастую за этим не стоит реальной пользы, — отметил аналитик.
Что касается мясных продуктов, то выбор будет делаться главным образом в зависимости от цены, уверен Федяков. По его мнению, россияне станут меньше покупать деликатесов. Люди уже отказываются от говядины в пользу более доступной свинины, а те, кому и она не по карману, покупают курятину, отметил эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что избежать употребления токсичных овощей и фруктов поможет отказ от употребления недозревших плодов, а также косточек в фруктах и ягодах. Среди наиболее опасных — сырая фасоль и зелёный картофель, который сохраняет вредные вещества даже после термической обработки. О вреде дозревающих фруктов и овощей «знает каждая хозяйка», заявила экс-руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина.
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