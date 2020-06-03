Аналитик рассказал, как в РФ изменится модель потребления после пандемии

https://static.news.ru/photo/b7739e84-a5fc-11ea-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок России получит новую модель потребления после пандемии коронавируса. При покупках в магазинах основным для россиян станет фактор цены.

Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, сообщает радио Sputnik. Он считает, что уже сейчас заметен постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промо-активностей.

Спрос на категорию «фреш» сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось. Люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах, — отметил Федяков.

Многие россияне по-прежнему будут отдавать предпочтение здоровому питанию, но их выбор трансформируется.

Если до этого тренд на здоровое питание больше ассоциировался с продукцией «фреш», с крафтовой продукцией, сейчас он будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства, которая позиционирует себя, как здоровая. Зачастую за этим не стоит реальной пользы, — отметил аналитик.

Что касается мясных продуктов, то выбор будет делаться главным образом в зависимости от цены, уверен Федяков. По его мнению, россияне станут меньше покупать деликатесов. Люди уже отказываются от говядины в пользу более доступной свинины, а те, кому и она не по карману, покупают курятину, отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избежать употребления токсичных овощей и фруктов поможет отказ от употребления недозревших плодов, а также косточек в фруктах и ягодах. Среди наиболее опасных — сырая фасоль и зелёный картофель, который сохраняет вредные вещества даже после термической обработки. О вреде дозревающих фруктов и овощей «знает каждая хозяйка», заявила экс-руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина.