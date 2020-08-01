Роспотребнадзор закрыл в Москве 24 магазина за нарушение режима по COVID-19

https://static.news.ru/photo/fd3d106c-d419-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве за последний месяц приостановили деятельность 24 магазинов за нарушения режима, установленного в связи распространением коронавируса. Об этом 1 августа заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Каждый день идут проверки. Каждый день мы выявляем случаи несоблюдения требований, под которыми предприниматели подписались. В основном штрафуем за нарушение масочно-перчаточного режима. Роспотребнадзор штрафует за все нарушения, — цитирует «Интерфакс» чиновника.

По его словам, Роспотребнадзор после нескольких предписаний имеет право приостановить деятельность. Так, за последний месяц ведомство закрыло 24 продовольственных и непродовольственных магазина.

Немерюк подчеркнул, что об усилении проверок по соблюдению масочно-перчаточного режима и других санитарных требований речь не идёт. Власти решили напомнить бизнесу, что он не должен расслабляться. Сами посетители магазинов также стали меньше ходить в масках.

Ранее Ространснадзор провёл 543 рейда в аэропортах и авиакомпаниях на предмет соблюдения требований по выходу из режима ограничений. Были выявлены 518 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Самым частым нарушением среди авиакомпаний оказалось то, что их сотрудники не измеряют температуру пассажиров на входе в самолёт. В этом отличились «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «ИрАэро», АЛРОСА, «Азимут» и другие, писал NEWS.ru.