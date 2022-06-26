Рестораны в России начали замещать импортный алкоголь отечественным

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Российские рестораны начали замещать импортный алкоголь российским, пишут «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса. В частности, речь идет о крепких напитках и винах зарубежного производства, поставки которых были приостановлены в связи с событиями на Украине. Уточняется, что сейчас в меню еще можно найти иностранные бренды, однако это всего лишь остатки и новых завозов нет.

Мы адаптировали ассортиментную матрицу, в частности, убрали из барного меню некоторые виды зарубежного алкоголя из-за ухода крупнейших поставщиков — Brown-Forman, Diageo, — сказал собеседник издания.

В Федерации рестораторов и отельеров заявили изданию, что зарубежным напиткам уже давно есть достойная замена. По их словам, отечественные производители не уступают иностранным виноделам. При этом российский алкоголь дешевле импортного, потому как в его стоимости нет таможенного сбора, а господдержка отрасли позволяет держать цены на привлекательном уровне, добавили в объединении.

10 июня президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предупредил, что в России в ситуации повышенного спроса может возникнуть дефицит отечественных вин. По его словам, повышенный спрос наблюдается уже сейчас, его можно объяснить дефицитом иностранной продукции и ростом цен.

Ранее руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров заявил, что по причине санкций и проблем с логистикой с полок российских магазинов может пропасть до 60% иностранного вина. Отечественные производители смогут восполнить лишь часть этого объёма.