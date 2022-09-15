РБК: Сбербанк предпочел китайские серверы российским

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сбербанк в конце августа провел тендер на закупку серверов для обслуживания компании, пишет РБК со ссылкой на трех источников на IT-рынке. По информации издания, конкурсный отбор проходил на сумму в размере $128 млн (примерно 7,6 млрд рублей). В торгах приняли участие поставщики российских серверов «КНС Групп» и «Аквариус», а также китайские компании Lenovo, Inspur и Huawei.

В итоге «Сбер» не стал принимать заявки российских производителей, сообщив, что они не проходят технические требования. Сотрудник «КНС Групп» подтвердил, что Сбербанк уведомил компанию об отклонении заявки из-за «несоответствия одному из требований». При этом какое именно требование компания не прошла, в кредитной организации говорить не стали.

Информацию о проведении тендера подтвердил глава учрежденного по постановлению правительства Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух. По его мнению, «Сбер» отклонил заявки российских производителей серверного оборудования по необъективным причинам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил подготовленный Минпромторгом проект постановления о введении балльной системы для рынка вычислительной техники. Теперь российским серверам и системам хранения данных не обязательно обладать отечественными процессорами, чтобы получить доступ на рынок госзаказа.