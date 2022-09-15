Правительство разрешило госсектору закупать серверы на зарубежных чипах

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Премьер Михаил Мишустин утвердил подготовленный Минпромторгом проект постановления о введении балльной системы для рынка вычислительной техники. Теперь российским серверам и системам хранения данных не обязательно обладать отечественными процессорами, чтобы получить доступ на рынок госзаказа, пишет «Коммерсант».

Минпромторг уже два года обсуждает с отраслью введение балльной системы определения «отечественности» техники и отмену требования об обязательном наличии российского процессора в технике для признания ее российской. По словам источников в правительстве и на рынке, отказ от обязательного использования российских процессоров поддерживали представители ассоциации «Вычислительная техника» (в нее входит Yadro, «Аквариус» и т. д.).

Президент «Аквариуса» Владимир Степанов считает, что балльная система поможет эффективнее планировать стратегические инвестиции и повысить уровень локализации производства. Один из источников утверждает, что в нынешних условиях отечественной техники может попросту не хватить, и новые поправки позволяют набрать баллы для получения преференций при госзаказе с помощью других технологических операций.

Ранее тогдашний вице-премьер Юрий Борисов отметил, что поддержка радиоэлектронной отрасли в России должна стать национальным проектом: в неё до сих пор не идёт крупный бизнес, а без средств частных инвесторов изменить ситуацию не получится. Как уточнил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, ни один из процессоров отечественных компаний пока не дошёл до массового производства, а отставание прототипов от зарубежных аналогов весьма значительно.