Стало известно, когда Россия станет независимой от западной электроники

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил обеспечить полную независимость России от зарубежной электронной продукции к 2030 году. Об этом чиновник заявил 12 февраля на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектроники, рассказали РБК участники мероприятия. По его словам, в условиях угрозы приостановки поставок зарубежной техники в РФ импортозамещение становится очень важным.

Чернышенко предложил попытаться добиться суверенитета в электронике через восемь лет. Так, к 2030 году российские производители высокотехнологичной продукции должны лидировать на внутреннем рынке, при производстве продукции должны использоваться отечественные компоненты, а объём экспорта продукции должен превышать объём продаж на внутреннем рынке. Также российские производители электроники могут войти в топ-5 мировых производителей, в стране должны появиться собственные уникальные компетенции производства, а доля российской электронной промышленности в ВВП должна вырасти в три раза с 2,2% в 2020 году.

Правительство предложило участникам рынка «самим придумать» способ достичь электронного суверенитета к 2030 году. Этим займутся 19 рабочих групп, результаты работы планируют представить председателю правительства.

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что поддержка радиоэлектронной отрасли должна стать национальным проектом: в неё до сих пор не идёт крупный бизнес, а без средств частных инвесторов изменить ситуацию не получится. Как уточнил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, ни один из процессоров отечественных компаний пока не дошёл до массового производства, а отставание прототипов от зарубежных аналогов весьма значительно.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов назвал озвученный план амбициозным, но в целом выполнимым при условии усиления поддержки радиоэлектронной отрасли. По словам управляющего директора «КНС Групп» Алексея Шелобкова, для перехода на этот уровень требуются новые механизмы развития и программы поощрения и поддержки российских компаний, включающие в том числе право на ошибку.

Ранее в руководстве МВД России выразили недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. Там указали, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что в компании известно о существующих проблемах, разработчики ведут работу по улучшению систем.