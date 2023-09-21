Развитие «Большого Сити»: представлен новый проект на северо-западе Москвы

Фото: ГК «Основа»

ГК «Основа» провела деловой бранч по запуску своего нового проекта в «Большом Сити» - комплекса апартаментов бизнес-класса Emotion в районе Хорошево-Мневники.

В пресс-службе девелопера рассказали, что инфраструктура комплекса делится на две зоны. Первая, которая работает на город — это многоуровневый SPA-центр с круглогодичным бассейном площадью 230 кв. м. В проекте представлена широкая линейка апартаментов с потолками 3,3 метра, террасами и панорамными окнами, а 70 % апартаментов будут видовые.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, Emotion – это один из самых ярких комплексов компании. Партнером по реализации проекта выступит ГК «Стилобат».

«Мы достаточно долго его проектировали, это один из сложных вызовов в нашей новой концепции архитектурного символизма.», — отметил он.

«Этот проект никого не может оставить равнодушным. Уникальная архитектура и дизайн, авторские решения общественных пространств и лобби – все это создано, благодаря совместной работе нашего управления продукта и креативного архбюро KAMEN», — добавил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Также в ходе презентации выступил вице-президент Сбербанка — председатель Среднерусского банка Евгений Титов.

«Мы совместно работаем с 2016 года и за это время профинансировали 16 проектов компании, пять из которых уже успешно введены в эксплуатацию. Их площадь составила 300 000 кв. метров. Новый проект в «Большом Сити» также будет реализован при финансовой поддержке Сбербанка. На реализацию этого амбициозного комплекса банк уже предоставил проектное финансирование в объеме 12,9 млрд руб. Партнерство и проектное финансирование — это труд двух команд, при этом банк берет на себя обязательство, ответственность, экспертизу всех рисков, связанных, в том числе, с маркетингом. ГК «Основа» — это прежде всего высококвалифицированная команда, и это доказано всеми нашими успешно реализованными проектами. У банка есть много продуктов, которые мы применяем с самого начала проекта: от проектных бриджей на приобретение земельных участков до максимально выгодных ипотечных программ», — отметил он.