Компания «Гражданские самолёты Сухого» сменила название на «Корпорация «Иркут» — «Региональные самолёты». Это произошло в рамках создания гражданского дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации.
Изменения выступили в силу 17 февраля,
Компания была основана в 200 году и занималась разработкой пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100.
Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчик лайнера Sukhoi Superjet АО «Гражданские самолёты Сухого» и авиакомпания «Аэрофлот» провели испытание системы надувных трапов для экстренной эвакуации пассажиров. Результаты демонстрировали опасность эксплуатации самолёта.
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