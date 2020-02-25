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Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.

Однако предприятия в Китае сейчас загружены едва ли наполовину из-за нарушений в производственных цепочках, связанных с карантинными ограничениями. Изначально производство должно было быть восстановлено в самом начале февраля, но этот...