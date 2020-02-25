Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Гражданские самолёты Сухого» сменила название на «Корпорация «Иркут» — «Региональные самолёты». Это произошло в рамках создания гражданского дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации.

Изменения выступили в силу 17 февраля, сообщается на сайте организации. Соответствующее решение акционеры приняли 27 июля 2019 года. Предприятие продолжает разрабатывать, производить и обслуживать лайнеры.

Компания была основана в 200 году и занималась разработкой пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчик лайнера Sukhoi Superjet АО «Гражданские самолёты Сухого» и авиакомпания «Аэрофлот» провели испытание системы надувных трапов для экстренной эвакуации пассажиров. Результаты демонстрировали опасность эксплуатации самолёта.

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