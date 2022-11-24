Разработчик игр FIFA и Need For Speed полностью ушел из России

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская корпорация Electronic Arts. которая является разработчиком таких популярных игр, как FIFA, Need For Speed, F1, полностью покинула российский рынок. Компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше, пишут «Известия».

EA больше официально не представлены в России, — приводит издание слова неназванного собеседника.

О приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии компания объявила в начале марта этого года. С этого момента новые продукты студии не появлялись в российских магазинах. Как следует из отчета Electronic Arts по итогам финансового года, который был опубликован в мае, корпорация не вернется на российский рынок как минимум до апреля 2023 года. В отчете отмечается, что это только предположение, но компания готова к такому развитию событий.

Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой, — приводит газета мнение эксперта, директора по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослава Мешалкина.

Так, если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой или работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет уже не к кому. Помимо техподдержки игроки лишаются бонусов — если раньше пользователь испытывал проблемы с игрой от ЕА, то ему в качестве компенсации могли начислить игровую валюту.

Ранее сообщалось, что в конце сентября разработчики игр эвакуировали сотрудников из России, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Большая часть сотрудников студий — разработчиков игр формально не являются IT-специалистами и не могут рассчитывать на бронь в связи с частичной мобилизацией. Паникой в отрасли уже воспользовались зарубежные студии.