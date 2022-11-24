Американская корпорация Electronic Arts. которая является разработчиком таких популярных игр, как FIFA, Need For Speed, F1, полностью покинула российский рынок. Компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше, пишут «Известия».
EA больше официально не представлены в России, — приводит издание слова неназванного собеседника.
О приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии компания объявила в начале марта этого года. С этого момента новые продукты студии не появлялись в российских магазинах. Как следует из отчета Electronic Arts по итогам финансового года, который был опубликован в мае, корпорация не вернется на российский рынок как минимум до апреля 2023 года. В отчете отмечается, что это только предположение, но компания готова к такому развитию событий.
Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой, — приводит газета мнение эксперта, директора по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослава Мешалкина.
Так, если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой или работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет уже не к кому. Помимо техподдержки игроки лишаются бонусов — если раньше пользователь испытывал проблемы с игрой от ЕА, то ему в качестве компенсации могли начислить игровую валюту.
Ранее сообщалось, что в конце сентября разработчики игр эвакуировали сотрудников из России, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Большая часть сотрудников студий — разработчиков игр формально не являются IT-специалистами и не могут рассчитывать на бронь в связи с частичной мобилизацией. Паникой в отрасли уже воспользовались зарубежные студии.