https://static.news.ru/photo/267ea20c-e68f-11e9-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Райффайзенбанк закроет около четверти своих отделений на территории России. Компания откажется от 44 из 174 объектов.

Это связано с изменением структуры сети. 39 наименее популярных отделений перестанут функционировать, ещё в пяти городах банк перейдёт на дистанционное обслуживание.

Об этом газете «Ведомости» сообщил председатель правления Сергей Монин. По его словам, сокращение практически не повлияет на издержки: все сэкономленные деньги будут вложены в развитие существующих отделений в 44 городах и в IT.

Как ранее писал News.ru, 46 734 россиянина признаны с начала 2019 года банкротами. Это на 53,9% больше, чем за тот же период прошлого года.