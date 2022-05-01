Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении торгово-промышленными палатами (ТПП) регионов форс-мажорных обстоятельств при исполнении коммерческих договоров. Документ вступает в силу через 10 дней с момента публикации, он размещён на официальном портале правовой информации.

В соответствии с нормативным актом, Торгово-промышленная плата России будет определять ТПП в регионах, которые смогут свидетельствовать факты форс-мажоров, не позволивших партнёрам коммерческих договоров исполнить свои обязательства.

В документе говорится, что ТПП РФ будет публиковать список региональных палат на своём сайте, устанавливать порядок выдачи ими заключений об обстоятельствах непреодолимой силы, приостанавливать или прекращать их полномочия. Закон призван усилить защиту интересов добросовестных предпринимателей в случае форс-мажора.

Ранее сообщалось, что глава ТПП РФ Сергей Катырин попросил правительство поддержать внесение в Гражданский кодекс новой статьи, которая позволит рассматривать в качестве форс-мажора санкционные ограничения, не позволяющие выполнить обязательства перед контрагентами на поставку ряда комплектующих.