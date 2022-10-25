Производители спиртного в России выступили против параллельного алкоимпорта

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой не допустить легализацию параллельного импорта спиртного, пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации. Отмечается, что в «Деловую Россию» входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фаногория», «Абрау-Дюрсо» и другие. В организации уверены, что в случае введения новой меры недобросовестные импортеры начнут ввозить в страну контрафакт. В настоящее время, по словам представителей «Деловой России», это невозможно, так как гарантии качества предоставлены от самого производителя алкогольной продукции.

Новый подход позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, уверены в бизнес-объединении, — сказано в публикации.

Документы, которые подтверждают качество и подлинность продукции может подтвердить производитель, а это важно, так как потребитель может быть уверенным в том, что продукт безопасен к потреблению.

Параллельный импорт запчастей для автомобилей иностранных концернов, которые прекратили свою деятельность в России, помог покрыть покрыть почти 80% спроса, написали ранее «Известия» со ссылкой на представителей крупных дилеров. Отмечается, что ситуация далека от идеальной, так как периодически возникают вопросы о наличии тех или иных позиций.