Параллельный импорт автозапчастей покрыл спрос в России на 50–80%

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Параллельный импорт запчастей для автомобилей иностранных концернов, которые прекратили свою деятельность в России, помог покрыть покрыть почти 80% спроса, пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупных дилеров. Отмечается, что ситуация далека от идеальной, так как периодически возникают вопросы о наличии тех или иных позиций. Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал изданию, что в целом ситуация стабилизируется.

Вопрос с альтернативным завозом деталей можно считать решенным. Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей. Ситуация далека от идеальной, существует проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов, — рассказал журналистам Тимашов.

Заместитель гендиректора по сервису автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев добавил, что запасов автомобильных запчастей хватит на 4–6 месяцев. Эксперты при этом отмечают, что пределы возможностей параллельного импорта в этой сфере еще не достигнуты.

Ранее стало известно, что активы Nissan в России будут переданы государству. Отмечается, что исполнительный комитет компании одобрил продажу активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП «НАМИ». Будут переданы производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.