Производители чипсов и печенья изменили размер упаковки из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/f262bf00-0954-11eb-9303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производители чипсов и печенья на фоне пандемии коронавируса увеличивают размер упаковки из-за вынужденной изоляции людей по всему миру.

Ограничительные меры заставили производителей задуматься о переходе к большим форматам упаковки, передаёт РБК со ссылкой на генерального директора компании Mondelēz International (производит шоколад Milka и печенье «Юбилейное») Дирка Ван де Пута.

По его словам, во время пандемии коронавируса изменилась модель потребления. Раньше производитель печенья и снеков позиционировал свою продукцию как удобный перекус на работе или на ходу, а сейчас, когда потребители остаются дома, нужно выводить на рынок новые форматы упаковок.

Видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Нужно адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома, — рассказал Ван де Пут.

Увеличение размера — это новый тренд: до пандемии производители только сокращали размеры упаковки. В 2012–2018 годах они уменьшили размер упаковки в среднем на 7–20%. Это делалось, чтобы не повышать цены на продукцию и при этом не допустить падения спроса.

Как рассказал коммерческий директор «GfK Русь» Сергей Яшко, в разгар пандемии потребители стали чаще покупать упаковки большего размера, чтобы реже ходить в магазин и проводить больше времени дома. Роль сыграло и то, что люди стали больше экономить, а при покупке большой упаковки товар стоит дешевле.

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